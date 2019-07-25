taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7145
Euro
6.3741
Altın
1426.61
Borsa
103395.3
Gram Altın
261.321

Kocaeli'de otobüs sürücüsü Türk bayrağını yerde bırakmadı

Halk otobüsü sürücüsü Mehmet Çöplü, yol kenarında yerde bir Türk bayrağının sarktığını görünce durdu ve Türk bayrağını yerden alarak aracına koydu.

İHA | 25.07.2019 - 13:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2,5 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Mehmet Çöplü'nün yaptığı herkese güzel bir örnek oldu.

Kocaeli'de otobüs sürücüsü Türk bayrağını yerde bırakmadı

TÜRK BAYRAĞINI BAŞ UCUNA KOYDU

Güzelyalı mevki'inde yol kenarında yerde bir Türk bayrağı olduğunu gördü. Hemen aracını durduran duyarlı sürücü Çöplü, yerden aldığı bayrağı otobüsüne getirerek baş ucuna koydu.

Bayrağı şoför bölümünün ön paneline asan Çöplü, gören yolcular ise sürücüyü duyarlı hareketi için alkışlayarak tebrik ettiler.

Kocaeli’de otobüs şoförü Türk bayrağını yerde bırakmadı VİDEO

YOLCULARDAN TEBRİK MESAJI

Olayın ardından Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni arayan yolcular, duyarlı sürücü Mehmet Çöplü'ye yaptığı güzel davranıştan ötürü birçok teşekkür mesajı gönderdi.

Yolculardan gelen teşekkür mesajlarından dolayı mutluluğunu dile getiren Çöplü, "Vatanını milletini seven herkes benim yaptığım hareketi yapardı." dedi. Duyarlı sürücünün bayrağı yerde bırakmadığı anlar kameraya yansıdı

Kocaeli'de otobüs sürücüsü Türk bayrağını yerde bırakmadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

238
Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

177
'FaceApp' uygulamasıyla dolandıran şüpheli yakalandı

'FaceApp' uygulamasıyla dolandıran şüpheli yakalandı

55
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu birbirlerine bakmadan tokalaştı

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu birbirlerine bakmadan tokalaştı

121
Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantının detayları

Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantının detayları

61
Türk diplomat için TSK ve MİT'ten ortak operasyon

Türk diplomat için TSK ve MİT'ten ortak operasyon

313
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir