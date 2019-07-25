Kocaeli'de otobüs sürücüsü Türk bayrağını yerde bırakmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2,5 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Mehmet Çöplü'nün yaptığı herkese güzel bir örnek oldu.

TÜRK BAYRAĞINI BAŞ UCUNA KOYDU

Güzelyalı mevki'inde yol kenarında yerde bir Türk bayrağı olduğunu gördü. Hemen aracını durduran duyarlı sürücü Çöplü, yerden aldığı bayrağı otobüsüne getirerek baş ucuna koydu.

Bayrağı şoför bölümünün ön paneline asan Çöplü, gören yolcular ise sürücüyü duyarlı hareketi için alkışlayarak tebrik ettiler.

Kocaeli’de otobüs şoförü Türk bayrağını yerde bırakmadı VİDEO



YOLCULARDAN TEBRİK MESAJI

Olayın ardından Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni arayan yolcular, duyarlı sürücü Mehmet Çöplü'ye yaptığı güzel davranıştan ötürü birçok teşekkür mesajı gönderdi.

Yolculardan gelen teşekkür mesajlarından dolayı mutluluğunu dile getiren Çöplü, "Vatanını milletini seven herkes benim yaptığım hareketi yapardı." dedi. Duyarlı sürücünün bayrağı yerde bırakmadığı anlar kameraya yansıdı