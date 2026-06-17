Kocaeli'de sera yangını: 800 saman balyası alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bayraktar Mahallesi’nde, saman balyalarının depolandığı bir serada yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre henüz tespit edilemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek tüm depolama alanını sardı.

Çevredeki vatandaşların yoğun dumanı fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, BÖLGEDE PANİK YAŞANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangının seraya bitişik ahıra sıçrama ihtimali, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma başlatırken, çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

16 BÜYÜKBAŞ HAYVAN KURTARILDI

Yangının ahıra ulaşma riski üzerine hızlı bir tahliye gerçekleştirildi. Ahırda bulunan 16 büyükbaş hayvan, alevler yapıya sıçramadan güvenli alana çıkarıldı.

Böylece olası bir can kaybının önüne geçilirken, hayvanların zarar görmediği bildirildi.

800 SAMAN BALYASI KÜLE DÖNDÜ

Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Ancak serada depolanan yaklaşık 800 saman balyası, yangında yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bölgeye ayrıca iş makinesi de sevk edilerek söndürme ve soğutma çalışmalarına destek verildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.