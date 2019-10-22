Kocaeli'de süratli araç gezintiye çıkan aileye çarpıp kaçtı

Kocaeli’de akşam saatlerinde gezintiye çıkan aileye çarpan otomobil, çevredekilerin durdurmaya çalışmasına rağmen olay yerinden hızla kaçtı.

MAHALLE İÇİNDE SÜRAT YAPTI

Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içinde süratle ilerleyen sürücüsü belirlenemeyen 41 EV 655 plakalı otomobil, cadde üzerinde gezen Murat D. eşi Günay D. ve bebek arabasındaki 7 aylık Ö.D.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan aileden Günay D. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Murat D. ve bebek arabasından kaldırıma uçan 7 aylık Ö.D. ağır yaralandı.

DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

Kazayı görenlerin durdurmaya çalıştığı sürücü ise olay yerinden otomobiliyle hızla kaçarak gözden kayboldu.

BABA VE 7 AYLIK BEBEĞİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan baba ve bebeği çevredeki vatandaşların araçları, anne Günay D. ise ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baba Murat D. ve kızları Ö.D.’nin yoğun bakıma alındığı kaza sonrası polis ekipleri kaçan aracı yakalamak için inceleme başlattı.