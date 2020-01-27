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Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü 8 yaralı

Körfez ilçesinde, arazılanan otomobili içerisindekilerle birlikte taşıyan çekici karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

DHA | 27.01.2020 - 20:29..
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Kocaeli'de Hacıosman Mahallesi İlimtepe Yolu üzerinde, arızalanan bir otomobili içerisindeki yolcularla beraber taşıyan çekici, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

2 HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçlar içerisinde bulunan 8 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arızalanan otomobili yolcularla taşıyan çekici, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı -1


Arızalanan otomobili yolcularla taşıyan çekici, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı -2

Arızalanan otomobili yolcularla taşıyan çekici, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı -3

Arızalanan otomobili yolcularla taşıyan çekici, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı -4

Arızalanan otomobili yolcularla taşıyan çekici, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı -5

Arızalanan otomobili yolcularla taşıyan çekici, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı -6

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