Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü 8 yaralı

Kocaeli'de Hacıosman Mahallesi İlimtepe Yolu üzerinde, arızalanan bir otomobili içerisindeki yolcularla beraber taşıyan çekici, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.
2 HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçlar içerisinde bulunan 8 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.