Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir'de üretilen ilk yerli sıcak hava balonuyla bir uçuş gerçekleştirdi.

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NASA astronotları, şimdiye kadarki en karmaşık göreve çıktı

NASA, 2 astronotun kozmik ışınları ölçen AMS adlı bir cihazın soğutma sistemi değiştireceklerini ve bunun şimdiye kadarki en karmaşık görev olduğunu açıkladı.