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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı

Gebze, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve Körfez ilçelerinde yapılan operasyonlarda, iki günde 38 kişi yakalandı.

İHA | 18.11.2019 - 10:00..
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Türkiye'de uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine adeta savaş açıldı. Hemen hemen her gün, tüm illlerde operasyon düzenlenmeye devam edildi.

EKİPLERİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak bilinen sokakta uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelesini sürdürüyor.

OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Ekipler, çalışmalar kapsamında 16-17 Kasım tarihlerinde Gebze, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu madde kullanıcıları ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı

GÖZALTINA ALINAN 38 KİŞİDEN 20'Sİ SERBEST KALDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda 38 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şahısların üst aramalarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahıslardan 20’si, emniyette yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı

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