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Kocaeli'de uyuyakalan sürücü 2 kişiye çarparak yaraladı

Uyuyakalan sürücünün kontrolündeki araç, kontrolden çıkıp camiden çıkan 2 şahsa çarptı.

İHA | 21.10.2019 - 09:09..
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Kocaeli'nin Körfez Yeni Yalı Mahallesi'nde, İzmit’ten Körfez istikametine giden H.A. idaresindeki otomobil, Okul Caddesi üzerinde direksiyon başında uyuyakalan sürücünün kontrolünden çıktı.

2 ŞAHSA ÇARPIP DUVARA SIKIŞTI

Yol kenarına doğru kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, o sırada camiden çıkan M.G. ve adı öğrenilemeyen bir başka şahsa çarparak akaryakıt istasyonu ile yol arasında kalan duvara sıkıştırdı. Otomobil ile duvar arasında kalan 2 kişinin yaralandığını görenler, yardıma koşarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

Kocaeli'de uyuyakalan sürücü 2 kişiye çarparak yaraladı

Kocaeli'de uyuyakalan sürücü 2 kişiye çarparak yaraladı ViDEO

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri uyuya kalan sürücüyü ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü.

Kocaeli'de uyuyakalan sürücü 2 kişiye çarparak yaraladı

Kocaeli'de uyuyakalan sürücü 2 kişiye çarparak yaraladı

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