Kocaeli'deki halk otobüsü tacizcisi yakalandı

Kocaeli Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen B.S. (25), Darıca Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki duraktan otobüse bindiğini, arkasındaki koltukta oturan kişinin kendisine sarılarak göğüslerini ellediğini, tepki göstermesi üzerine şahsın otobüsten inerek kaçtığını söyleyerek, şikayette bulundu.
GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ
Polis, bunun üzerine otobüste bulunan araç içi güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kimliği tespit edilen 52 yaşındaki Özbekistan asıllı Fahrettin S., yakalanarak gözaltına alındı. Fahrettin S. emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.