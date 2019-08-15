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Kocaeli'deki halk otobüsü tacizcisi yakalandı

Kocaeli'de bir halk otobüsündeki kadına sarılarak göğüslerini elleyen Özbekistan asıllı şahıs, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kimliği tespit edilerek yakalandı.

DHA | 15.08.2019 - 16:42..
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Kocaeli Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen B.S. (25), Darıca Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki duraktan otobüse bindiğini, arkasındaki koltukta oturan kişinin kendisine sarılarak göğüslerini ellediğini, tepki göstermesi üzerine şahsın otobüsten inerek kaçtığını söyleyerek, şikayette bulundu.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Polis, bunun üzerine otobüste bulunan araç içi güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kocaeli'deki halk otobüsü tacizcisi yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kimliği tespit edilen 52 yaşındaki Özbekistan asıllı Fahrettin S., yakalanarak gözaltına alındı. Fahrettin S. emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Kocaeli'deki halk otobüsü tacizcisi yakalandı

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