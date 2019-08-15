Kocaeli'deki halk otobüsü tacizcisi yakalandı

Reyhanlı ilçesinde mezarlık ziyareti yapanlar, 100'e yakın mezarın ve çevresinin zarar gördüğünü gördü.

4

Şehit polis memuru için İstanbul'da tören yapıldı

İstanbul'da kayganlaşan yolda kaza geçiren ve şehit olan polis memuru için tören düzenlendi. Törende şehit polisin ailesi, gözyaşlarına boğuldu.