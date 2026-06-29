Kocaelispor, Mesut Can Tunalı ile yolları ayırdı
Kocaelispor, 24 yaşındaki futbolcu Mesut Can Tunalı'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
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Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Tunalı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Açıklamada, "Kutsal formamız altında 2 şampiyonluk yaşayan futbolcumuz Mesut Can Tunalı'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Mesut" ifadelerine yer verildi.
SERİKSPOR'DA OYNAMIŞTI
Mesut Can Tunalı, geride kalan 2025-2026 sezonunda Serikspor forması giymişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)