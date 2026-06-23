Kocaelispor, Onurcan Piri'yle sözleşme imzaladı
Kocaelispor, Kayserispor'dan ayrılan tecrübeli kaleci Onurcan Piri'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
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Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Onurcan Piri arasında 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.Onurcan Piri, Kayserispor'dan ayrıldığını duyurdu
5 MAÇA ÇIKTI
Onurcan Piri, Kayserispor'da geçen sezon 5 maça çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)