Kocaelispor'da Karol Linetty'nin sözleşmesi uzatıldı

Kocaelispor Kulübü'nde iç transferde hareketlilik yaşandı.

Yeşil-siyahlılar, Karol Linetty ile yola devam edildiğini duyurdu.

Selçuk İnan yönetimindeki Süper Lig takımı, 31 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

"30 HAZİRAN 2027 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR"

Kulübün, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Karol Linetty'nin sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu futbolcumuz tarafından kullanılmış olup sözleşme 2026-2027 sezonunu kapsayacak şekilde 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadesine yer verildi.