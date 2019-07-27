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Kola alacağını söyledi, 7 yaşındaki çocuğu taciz etti

Adıyaman'da, sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki erkek çocuğunu kola alacağını söyleyerek kaçıran ve tacizde bulunan sapık, tutuklandı.

DHA | 27.07.2019 - 09:07..
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Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde, evlerinin önünde oynayan 7 yaşındaki M.Y.'nin yanına gelen H.A., 'sana kola alacağım' dediği küçük çocuğu kandırarak kaçırdı.

POLİS GÜVENLİK KAYITLARINA BAKINCA ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra M.Y.'nin sokakta olmadığı fark eden aile, çocuklarını aramaya başladı. Aile, M.Y.'yi bulamayınca durumu polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

7 yaşındaki çocuğu kandırarak taciz etti İZLE

2 SAAT SONRA BAŞKA SOKAKTA BULUNDU

Ekipler yaptığı araştırma sonucunda M.Y.'nin, 35 yaşlarındaki bir erkek tarafından kaçırıldığını belirledi. Araştırmaya devam eden polis M.Y.'yi, 2 saat sonra evlerinin 3 sokak ilerisinde buldu. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan küçük çocuk ardından ailesine teslim edildi.

Kola alacağını söyledi, 7 yaşındaki çocuğu taciz etti

TUTUKLANDI

Polis, güvenlik kamera kayıtlarından çocuğu kaçıran şüphelinin H.A. olduğunu belirledi. Küçük çocuğu kandırarak kaçırdıktan sonra taciz ettiği öğrenilen H.A., polisin adresine yaptığı baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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