Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan Trump'a 'İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durdurun' çağrısı

ABD ile İran kalıcı barışa ulaşmak için mutabakat metnini imzaladı.

Ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları anlaşmanın ilerlemesini zorlaştırıyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılara değindi.

"ANLAŞMAYI DESTEKLİYORUM"

ABD'nin İran ile yürüttüğü barış müzakerelerini desteklediğini belirten Petro, "Ülkemin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüttüğü bu ayda, Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak bu anlaşmayı destekliyor ve saygı duyuyorum.

Çünkü bu, dünya için daha fazla 'Hayat' anlamına gelmektedir. İncil, dünya anayasaları ve insanlığın inşa ettiği uluslararası hukuk üzerine yaptığım okumalara dayanarak, bu anlaşmaya tüm uluslar tarafından saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

TRUMP'A 'İSRAİL'İ DURDURMA' ÇAĞRISI

Trump'tan, Lübnan'a saldırılar düzenleyen İsrail'i durdurmasını isteyen Petro, şunları söyledi:

“İsrail devleti ise egemen Lübnan Cumhuriyeti'ne füzelerle saldırmaya devam etme kararı almıştır.



Bu korkunç çatışmayı sona erdirmesi için Başkan Donald Trump'ın insanlık tarafından tam olarak desteklenmesinin ve İsrail halkının, hükümetlerinin düşmanları değil, kardeşleri olabilecek komşularına saldırmayı bırakmasını sağlamada bizlere yardımcı olmasının zamanının geldiğine inanıyorum.”

İSRAİL, ATEŞKES ANLAŞMASINDAN MEMNUN DEĞİL

İran ile ABD arasında varılan mutabakata göre Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes uygulanacağı belirtilmiş, bu durum İsrail'de tepkilere neden olmuştu.