Kolombiya sandık başında: Ülke yeni liderini seçiyor

Nüfusu 53 milyonu aşan Kolombiya'da 40 milyondan fazla seçmen, 2026-2030 döneminde görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek için yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Ülke genelinde kurulan 13 bin 489 oy verme merkezinde başlayan oy verme işleminin, akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

ADAYLAR ARASINDA KIYASIYA YARIŞ

İlk turda 14 aday yarışırken, seçim rekabetinin özellikle üç isim üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. İktidar partisinin sol görüşlü adayı Iván Cepeda, aşırı sağcı Abelardo de la Espriella ve eski Cumhurbaşkanı Álvaro Uribe’nin desteklediği merkez sağ aday Paloma Valencia öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

DEV GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde 246 binden fazla asker ve polisin görevlendirildiği açıklandı. Yetkililer, sürecin güvenli ve şeffaf şekilde yürütülmesi için tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

ULUSLARARASI GÖZLEMCİLER TAKİPTE

Ulusal Seçim Konseyi (CNE) verilerine göre, seçimleri izlemek üzere Kolombiya’ya 1200’den fazla uluslararası gözlemci geldi. Bu katılımın seçimlerin meşruiyetine yönelik uluslararası ilgiyi artırdığı ifade ediliyor.

İKİNCİ TUR İHTİMALİ

Seçim sistemine göre, bir adayın ilk turda yüzde 50’nin üzerinde oy alması halinde cumhurbaşkanlığı kesinleşecek. Aksi durumda seçim, 21 Haziran’da yapılacak ikinci tura kalacak.