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Kolombiya'da hükümet müzakerelere başlayacak

Protesto gösterilerinin devam ettiği Kolombiya'da hükümet, halkın her kesiminin katılacağı ulusal müzakerelerin başlayacağını duyurdu.

AA | 23.11.2019 - 09:22..
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Dünyanın birçok yerinde protesto gösterileri sürüyor. Protestoların yeni durağı ise bu kez Kolombiya oldu.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkede 3 kişinin öldüğü, başkent Bogota'da sokağa çıkma yasağının ilan edildiği gösterilere ilişkin, hükümetin sosyal ve siyasi kesimlerle diyalog masasına oturacağını açıkladı.

Kolombiya'da hükümet müzakerelere başlayacak

"MÜZAKERELERE BAŞLAYACAĞIZ"

Devlet Başkanı Duque, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Hükümet diyaloga inanıyor, bunu daha önce farklı yollardan yaptık. Biz halkını dinleyen bir hükümetiz. Gelecek haftadan itibaren, mevcut sosyal politikayı güçlendirmemize, eşitsizliği azaltmamıza, yolsuzlukla daha etkili mücadeleyi artırmamıza ve yasal bir şekilde huzuru inşa etmemize katkı sağlayacak ulusal müzakerelere başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ülke çapında sosyal-siyasi bütün kesimlerin bu müzakerelere katılacağını belirten Duque, şiddet eylemlerine bulaşanların Kolombiyalıları temsil etmediğini söyledi.

Duque, anayasanın ve devletin işleyişinin hedef alınmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Protestolar üzerinden bir şeyin barışçıl bir şekilde ifade edilmesiyle kaosa neden olmak için protestolardan faydalanmak oldukça farklı şeyler." diye konuştu.

Kolombiya'da hükümet müzakerelere başlayacak

BAŞKENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa, nüfusu 7 milyonu aşan Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Penalosa, sokağa çıkma yasağı kararının şehirde meydana gelen şiddet olayları nedeniyle, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını belirtti. Penalosa, gösteriler nedeniyle başkent Bogota'da polise destek olmak için 4 bin askerin de görev yaptığını sözlerine ekledi.

Kolombiya'da hükümet müzakerelere başlayacak

ŞİDDET VE YAĞMALAMA

Ülkede çoğunluğu pasif geçen gösteriler, başkent Bogota'nın bazı bölgelerinde şiddet ve yağmalama eylemlerine dönüşmüştü. Bu eylemlerde, 13 otobüs tahrip edilmiş, bir market yağmalanmış ve şehrin bazı yollarında barikatlar kurulmuştu.

Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Trujillo, ülkede 21 Kasım'da genel grevle başlayan gösteriler nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, 273 kişinin yaralandığını ve 98 kişinin de gözaltına alındığını açıklamış, ülke çapında 253 bin kişinin 622 gösteri ve benzeri etkinlik düzenlediğini belirtmişti.

Kolombiya'da hükümet müzakerelere başlayacak

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