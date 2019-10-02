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Kolombiya'da kokain dolu bavullarla sürüklendiler

Tekneleri batınca içi kokain dolu bavullarla okyanusta sürüklenen uyuşturucu satıcıları, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

DHA | 02.10.2019 - 17:32..
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Kolombiya’nın Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan Tumaco liman kenti açıklarında, sahile yaklaşık 30 deniz mili uzaklıkta içi kokain dolu bavullarla birlikte sürüklenen uyuşturucu kaçakçıları, orduya ait bir uçakla tespit edildi.

BAVULLARLA SÜRÜKLENİRKEN YAKALANDILAR

Ardından bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, bavullarla okyanusta sürüklenen kaçakçılara ulaştı.

Kolombiya'da kokain dolu bavullarla sürüklendiler

BİN 265 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

3 uyuşturucu kaçakçısı kurtarıldıktan sonra gözaltına alınırken, ele geçirilen kokainin 1.265 kilo olduğu açıklandı. Kaçakçıların teknelerinin neden battığını hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

Kolombiya'da kokain dolu bavullarla sürüklendiler


Kolombiya'da kokain dolu bavullarla sürüklendiler

Kolombiya'da kokain dolu bavullarla sürüklendiler

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