Komşularına kızdı, apartmanı ateşe verdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı F.K. isimli kişi, komşularına sinirlendi. Daha sonrasında kendisinin de içerisinde oturduğu 8 daireli binanın bodrum katına inen F.K., bodrum katını ateşe verdi.

11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın esnasında bodrumda bulunan ev eşyaları alevler içinde kalırken, binayı ise dumanlar sardı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangın esnasında binayı duman sardı. Çıkan yangının dumanından binada bulunan 11 kişi etkilendi. Dumandan etkilenen 11 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KOMŞULARI ŞİKAYET ETTİ

Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yangında bodrum katı zarar gördü. Bodrum katını F.K.'nın yaktığını söyleyen bina sakinleri de polis merkezine giderek şahıstan şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.