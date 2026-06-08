Kömür fiyatları 2,5 yılın en yüksek seviyesinde

Hürmüz Boğazı üzerindeki nakliye risklerinin artmasıyla doğalgazın elektrik üretimindeki maliyeti yükseldi ve enerji yoğun endüstriler rotayı en hızlı alternatif olan kömüre çevirdi.

Asya piyasaları için referans kabul edilen Newcastle kömür haziran vadeli kontratı, 152,25 dolara ulaşarak son 2,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Newcastle kömür vadeli işlemleri, 5 Haziran'da ton başına 148,75 dolardan kapanmıştı.

TONU 152,25 DOLAR

Söz konusu fiyat bugün TSİ 16.10 itibarıyla yüzde 1,51 artarak 152,25 dolar oldu.

Bu rakam, 3 Aralık 2023'ten bu yana görülen en yüksek fiyat oldu.

API2 Rotterdam kömürü vadeli işlemler piyasası da ton başına 112 dolar seviyesinden kapattığı mayısın ardından bugün TSİ 16.10 itibarıyla 137,30 dolardan işlem görüyor.

FİYATLARI ARTIRAN NEDENLER

Fiyatların yükselişinde, Endonezya'nın yeni ihracat kurallarının sevkiyatları geciktirmesi ve yaz mevsiminin başlamasıyla elektrik santrallerinde talebin artması etkili oluyor.

Kuzeydoğu Asya'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Çin gibi büyük tüketicilerin klima kullanımının artması nedeniyle yaz aylarında kömür talebinde artış beklenmesi de fiyatları yükseltti.