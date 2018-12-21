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Kömür sobasından çıkan yangında, zehirlenerek öldü

Tekirdağ Süleymanpaşa'da iş yerinde kömür sobasından çıkan yangında 28 yaşındaki Emirhan Kara karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

DHA | 21.12.2018 - 14:38..
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Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde duş kabini imalatı yapılan işyerinde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

ÇALIŞANIN CESEDİ BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri kömür sobasından çıktığı tahmin edilen yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemede işyerinde kaldığı belirlenen Emirhan Kara'nın cansız bedeni bulundu.

Kömür sobasından çıkan yangında, zehirlenerek öldü

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan ilk kontrollerde Kara'nın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Emirhan Kara'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekiplerince yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kömür sobasından çıkan yangında, zehirlenerek öldü

Kömür sobasından çıkan yangında, zehirlenerek öldü

Kömür sobasından çıkan yangında, zehirlenerek öldü


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