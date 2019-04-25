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Bursa'da oyuncak yüklü tır devrildi: 1 ölü

Devrilen tır ile bariyer arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Yan yatan tır yolu kapatırken, kilometrelerce trafik oluştu.

İHA | 25.04.2019 - 08:31..
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09 ABZ 564 plakalı tır sürücüsü Alamettin Kaymaz (54), İstanbul’dan yüklediği oyuncakları Aydın’a götürmek için hareket etti. İstanbul-İzmir otobanı Bursa bağlantı girişinde virajı alamayıp kontrolden çıkan tır, yol ortasında yan yattı.

OYUNCAKLAR YOLA SAVRULDU

Yan yatan tır sürücüsü Alamettin Kaymaz, tır ile bariyer arasında sıkışırken, tırın içindeki oyuncaklar yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da oyuncak yüklü tır devrildi: 1 ölü

KİLOMETRELERCE TRAFİK OLUŞTU

Trafik ekipleri yan yatan tırın bulunduğu kavşağı trafiğe kapatarak çevredeki güvenliği sağlarken, Bursa-İstanbul otoban girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Yan yatan tır yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından çekici yardımıyla kaldırılırken, karayollarına bağlı ekipler de yola savrulan oyuncakları yoldan kaldırdı.

Bursa'da oyuncak yüklü tır devrildi: 1 ölü

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan sürücü ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bursa'da oyuncak yüklü tır devrildi: 1 ölü

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