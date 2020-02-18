Konya Valisi: Düğün konvoyuna karşıyım

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak; sokak düğünleri, düğün salonları, düğün konvoyları ve hava fişeklerle ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Vali Toprak, düğünlerin, evlenen çiftlerin ve aileleri için hayatlarının en mutlu günü olduğunu; ancak çevreye rahatsızlık vermeden yapılması gerektiğini belirtti.

"KONVOY YAPILMAMALI"

Düğün konvoyu yapılmaması konusunda uyarıda bulunan Toprak, "Trafiğe çıkıp da herkesin mülkü olan, herkesin hakkı olan kamuya açık olan alanda etrafı rahatsız edici, trafiği tıkayıcı, ambulansı, polis, itfaiye aracını engelleyici veya bir yere yetişmekte olan diğer vatandaşlara engel teşkil eden uygulamalara sahip çıkmak mümkün değil.





Çünkü kardeşini rahatsız etmek, gelenek ve göreneğin çok daha önemli boyutudur. Ben mutlu olurken birisi ambulansta veya arabasında hastasını, yaşlısını bir yere yetiştirmek durumundaysa veya iş toplantısına yetişmek durumunda böyle bir konuya maruz kalıp, orada 15 dakika veya yarım saat harcayıp, işini kaybediyor veya hastası sıkıntılı duruma düşüyorsa kusura bakmayın; bunun gelenekle ilgisi yoktur. 'Vardır' diyen varsa; onu da görüşür, tartışırız." diye konuştu.