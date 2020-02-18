taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0685
Euro
6.5548
Altın
1591.69
Borsa
119501.14
Gram Altın
310.487
Bitcoin
59146.16

Konya Valisi: Düğün konvoyuna karşıyım

Düğünlerde konvoyun yapılmaması gerektiğini söyleyen Konya Valisi Toprak, "Bu bir gelenek değildir" dedi.

DHA | 18.02.2020 - 16:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Konya Valisi: Düğün konvoyuna karşıyım

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak; sokak düğünleri, düğün salonları, düğün konvoyları ve hava fişeklerle ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Vali Toprak, düğünlerin, evlenen çiftlerin ve aileleri için hayatlarının en mutlu günü olduğunu; ancak çevreye rahatsızlık vermeden yapılması gerektiğini belirtti.

Konya Valisi: Düğün konvoyuna karşıyım

"KONVOY YAPILMAMALI"

Düğün konvoyu yapılmaması konusunda uyarıda bulunan Toprak, "Trafiğe çıkıp da herkesin mülkü olan, herkesin hakkı olan kamuya açık olan alanda etrafı rahatsız edici, trafiği tıkayıcı, ambulansı, polis, itfaiye aracını engelleyici veya bir yere yetişmekte olan diğer vatandaşlara engel teşkil eden uygulamalara sahip çıkmak mümkün değil.

Konya Valisi: Düğün konvoyuna karşıyım

Çünkü kardeşini rahatsız etmek, gelenek ve göreneğin çok daha önemli boyutudur. Ben mutlu olurken birisi ambulansta veya arabasında hastasını, yaşlısını bir yere yetiştirmek durumundaysa veya iş toplantısına yetişmek durumunda böyle bir konuya maruz kalıp, orada 15 dakika veya yarım saat harcayıp, işini kaybediyor veya hastası sıkıntılı duruma düşüyorsa kusura bakmayın; bunun gelenekle ilgisi yoktur. 'Vardır' diyen varsa; onu da görüşür, tartışırız." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Suriyeli berberi gasbeden Suriyeliler yakalandı
Antalya'da berberlik yapan Suriyeli H.A.'nın, 21 bin dolarını gasbeden 3 Suriyeli, polis ekiplerince yakalanarak 'yağma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 13 gözaltı
Bozova ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Çağlayan'da davası sonuçlanan sanık kaçmaya çalıştı
İstanbul Adalet Sarayı'nda yargılandığı uyuşturucu davasında 18 yıl hapis cezası alan ve hakkında tutuklama kararı verilen sanık, cam kapıyı kırarak kaçmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.
Eski okul arkadaşıyla tokalaşıp yumruklarla saldırdı
Rize'de Hüseyin B. (18), 6 yıl sonra sokakta karşılaşarak tokalaştığı okul arkadaşı Ebubekir Al'a (18), aniden yumrukla saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül, gündemi değerlendirdi
Abdullah Gül, gündemi değerlendirdi
1392
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler
877
İyi Parti'de 5 istifa daha geliyor
İyi Parti'de 5 istifa daha geliyor
272
Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu, Fındıklı'ya ulaştı
Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu, Fındıklı'ya ulaştı
26
Kadir doktorluk hayalinden vazgeçmedi
Kadir doktorluk hayalinden vazgeçmedi
312
Soylu'dan darbe olasılığı açıklaması
Soylu'dan darbe olasılığı açıklaması
499
Osman Kavala hakkında tahliye kararı
Osman Kavala hakkında tahliye kararı
411
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir