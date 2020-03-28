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Konya'da 142 bin maske ele geçirildi

Polis ekiplerince koronodan dolayı 142 bin maskeyi stok yapan şahsın deposuna operasyon düzenlendi.

İHA | 28.03.2020 - 15:04..
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Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesi sonucu önlemler alınmaya devam ediyor.

Polis ekipleri salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri ise sıklaştırıyor.

142 BİN ADET KORUYUCU MASKE BULUNDU

Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir depoda piyasadan toplanan eldiven ve maskelerin bulunduğunu tespit etti.

Stok yapılan depoya operasyon düzenleyen polis ekipleri 142 bin adet koruyucu maske ve eldiven ele geçirdi.

Konya'da stok yapılan 142 bin adet maske ve eldiven ele geçirildi

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun ardından polis ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'da 142 bin maske ele geçirildi

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