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Konya'da 17 yaşındaki genç, komşusunu öldürdü

Babası ile birlikte gözaltına alınan genç, "Egzozları çok ses yapan motosikletlere biniyorlardı." diyerek savunma yaptı.

DHA | 15.07.2019 - 16:56..
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Konya'nın Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Şehit Mustafa Yılmaz Sokak'ta yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Çakın, husumetli olduğu karşı komşusunun 17 yaşındaki oğlu M.C.Ç.'nin yanına gidip, "Evi niye gözetliyorsun? Evin fotoğraflarını niye çekiyorsun?'' dedi.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Konya'da 17 yaşındaki genç, komşusunu öldürdü

KOMŞUNU ÖLDÜRÜP, 4 KİŞİYİ DE YARALADI

Tartışmaya Çakın'ın oğulları Cihan ve Mustafa ile M.C.Ç.'nin babası Yılmaz Ç. de dahil oldu. Tartışma sırasında evden av tüfeğini alan M.C.Ç., çocuklarına eve girmesini söyleyen bahçe kapısının önündeki Mehmet Çakın'a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Çakın ile eşi Şengül, oğulları Cihan ve Mustafa Çakın ile yakını Mustafa Gürler'e isabet etti.

Komşusunu öldürüp, 4 yakınını yaraladı İZLE

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Mehmet Çakın, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yaralı 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Konya'da 17 yaşındaki genç, komşusunu öldürdü

Mehmet Çakın

"MOTOSİKLETLERİN EGZOZLARINI KAMERAYA KAYDEDİYORDUM"

M.C.Ç. ile olaya karıştığı öne sürülen babası Yılmaz Ç. gözaltına alındı. Daha önce de komşularının evine tüfekle ateş açtığı için hakkında soruşturma yürütülen M.C.Ç.'nin ifadesinde, "Egzozları çok ses yapan motosikletlere biniyorlardı. Biz de rahatsız oluyorduk. Videoya kaydedip polise şikayet edecektim. Video çektiğimi fark edince babama ve bana küfrettiler. Gözüm döndü, tüfekle ateş ettim. Bana engel olan babama da tüfeği doğrulttum." dediği öğrenildi.

Konya'da 17 yaşındaki genç, komşusunu öldürdü

C.C. ve babası Yılmaz Ç., ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Konya'da 17 yaşındaki genç, komşusunu öldürdü

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