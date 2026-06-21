Konya'da babasının hareket ettirdiği minibüsün altında kalan 20 günlük bebek hayatını kaybetti
Ailesi, 20 günlük bebeği minibüsün gölgesinde dinlenmeye bıraktı. Babası, bebeği fark etmeden minibüsü hareket ettirince tekerin altında kalan bebek yaşamını yitirdi. Yabancı uyruklu olan anne ile yine yabancı uyruklu olan baba gözaltına alındı.
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Konya'nın Kulu ilçesi Bozan Mahallesi'nde, tarım işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu aile, 20 günlük erkek bebeği park halinde duran minibüsün gölgesinde dinlenmeye bıraktı.
Baba Y. E., bebeği fark etmeden minibüsü hareket ettirince, bebek tekerleğin altında kaldı.
BEBEK KURTARILAMADI
Aile hemen bebeği kendi imkanlarıyla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Doktorların müdahalelerine rağmen bebek kurtarılamadı.
ANNE VE BABA GÖZALTINDA
Bebeğin anne ve babası gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)