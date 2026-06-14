Konya'da otomobilin vites körüğünde uyuşturucu sevkiyatı: 2 tutuklama

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Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

Bu kapsamda Konya'da, başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.

ARAÇ TAKİBE ALINDI

Bunun üzerine araştırma yapan polis, uyuşturucunun Antalya'dan bir otomobille, kente getirileceğini belirledi.

Ardından sevkiyat yapılan araç takibe alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonla otomobil durduruldu.

Yapılan aramada, otomobilin vites körüğü iç kısmında saklanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Otomobildeki Ali Şendoğan, Yıldıray Nantu ve K.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Şendoğan ve Yıldıray Nantu tutuklandı, K.D. de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.