Konya'da trafik kazasında 2 kişi öldü 11 kişi yaralandı

Konya-Ankara yolunda Cihanbeyli'ye bağlı Kırkışla Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında Suriye uyruklu Ali El Mohammed yönetimindeki minibüs kavşakta dönüş yapmak istedi.

OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen araç, kavşakta dönüş yapan minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği, minibüsteki 11 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Olay yerinde müdahalesi yapılan 11 yaralı kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.