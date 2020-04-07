Konya'da Vefa ekibi yaşlı adama doğum günü sürprizi yaptı

Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkması yasaklanırken, vatandaşlar evlerinde kalarak önlemler almaya devam ediyor.
Vatandaşların ihtiyaçları ise ekipler tarafından karşılanıyor.
YAŞLI ADAMA SÜRPRİZ YAPTILAR
Konya'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Meram Belediyesi ekibini arayan Durmuş Koçak, kendisinin Ankara'da oturduğunu belirterek, Meram'da yaşayan kayınpederi Mustafa Güre'nin doğum günü olduğunu söyledi.
Ekipler de doğum günü pastası alarak, 72 yaşındaki Mustafa Güre'ye sürpriz yaptı.
BELEDİYE BAŞKANI GÖRÜNTÜLÜ ARADI
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Güre ile telefondan görüntülü konuşarak, doğum gününü kutladı.
Vefa ekibinin sürprizi karşısında yaşlı adam, çok mutlu oldu.