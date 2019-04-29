Konya'da dolu yağışını cep telefonuyla kaydeden sürücü, feci bir kaza kayda aldı. Kazada 4 kişi yaralandı.
YAĞAN DOLUYU ÇEKİYORDU, KAZA OLDU
Kaza, dün Konya-Afyonkarahisar karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Kazadan önce aniden bastıran dolu yağışını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen sürücü, 2 otomobilin çarpışma anını da kaydetti.
Konya'da yağan doluyu çekerken kazaya şahit oldu
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.