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Konya'da yağan doluyu çekerken kazaya şahit oldu

Kentte aniden bastıran dolu yağışını cep telefonuyla kaydeden sürücü, 2 otomobilin çarpışma anını kaydetti.

DHA | 29.04.2019 - 11:45..
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Konya'da dolu yağışını cep telefonuyla kaydeden sürücü, feci bir kaza kayda aldı. Kazada 4 kişi yaralandı.

YAĞAN DOLUYU ÇEKİYORDU, KAZA OLDU

Kaza, dün Konya-Afyonkarahisar karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Kazadan önce aniden bastıran dolu yağışını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen sürücü, 2 otomobilin çarpışma anını da kaydetti.

Konya'da yağan doluyu çekerken kazaya şahit oldu

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Konya'da yağan doluyu çekerken kazaya şahit oldu

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