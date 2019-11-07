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Konya'da yakalanan motosikletler hurdaya gönderildi

Yapılan kontroller sonrasında trafikten men edilen 3 bin 250 motosiklet arasında 1.565 motosiklet, hurda işletmesine yollandı.

İHA | 07.11.2019 - 17:27..
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde kent genelinde motosikletler üzerinde denetimler gerçekleştirdi.

Konya'da yakalanan motosikletler hurdaya gönderildi

3 BİN 250 MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan kontrollerde egzoz, ışık ve ses donanımlarında yapılan farklı teknik işlemlerle vatandaşın rahat ve huzurunun bozulmasına, trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek can ve mal kaybına neden olan 3 bin 250 motosiklet trafikten men edildi.

Konya'da yakalanan motosikletler hurdaya gönderildi

HURDAYA YOLLANDI

Ayrıca trafiğe çıkabilecek durumda bulunmayan 1.565 tane motosikletin, Makine Kimya Endüstrisi'ne bağlı hurda işletmesine gönderildiği öğrenildi.

Konya'da yakalanan motosikletler hurdaya gönderildi

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