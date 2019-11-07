Konya'da yakalanan motosikletler hurdaya gönderildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde kent genelinde motosikletler üzerinde denetimler gerçekleştirdi.

3 BİN 250 MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan kontrollerde egzoz, ışık ve ses donanımlarında yapılan farklı teknik işlemlerle vatandaşın rahat ve huzurunun bozulmasına, trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek can ve mal kaybına neden olan 3 bin 250 motosiklet trafikten men edildi.

HURDAYA YOLLANDI

Ayrıca trafiğe çıkabilecek durumda bulunmayan 1.565 tane motosikletin, Makine Kimya Endüstrisi'ne bağlı hurda işletmesine gönderildiği öğrenildi.