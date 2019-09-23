Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyere çıktı

Erzurum'un Yakutiye ilçesi sınırlarındaki Kars Kapı Şehitliği önüne gelen Emrah Seven, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca savrulup, yol kenarındaki bariyere çıktı.
10 METRE KAYDI
Bariyerin üzerinde yaklaşık 10 metre kayan otomobil bir süre sonra durdu. Otomobilin içinden kendi imkanlarıyla çıkan Seven, kısa süreli şok yaşadı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazadan yara almadan kurtulan Seven, "Köpek çıktı, köpeğe vurmayayım diye bariyere çıktım." diye konuştu. Otomobil vinçle bariyerin üstünden alındı.