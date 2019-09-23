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Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyere çıktı

Erzurum'da, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, yolun sağındaki bariyerin üzerine çıktı.

DHA | 23.09.2019 - 21:50..
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Erzurum'un Yakutiye ilçesi sınırlarındaki Kars Kapı Şehitliği önüne gelen Emrah Seven, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca savrulup, yol kenarındaki bariyere çıktı.

10 METRE KAYDI

Bariyerin üzerinde yaklaşık 10 metre kayan otomobil bir süre sonra durdu. Otomobilin içinden kendi imkanlarıyla çıkan Seven, kısa süreli şok yaşadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan Seven, "Köpek çıktı, köpeğe vurmayayım diye bariyere çıktım." diye konuştu. Otomobil vinçle bariyerin üstünden alındı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyere çıktı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyere çıktı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyere çıktı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyere çıktı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyere çıktı

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