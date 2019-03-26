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Boğulan köpeği suni teneffüs ile hayata döndürdü

Rize’de tüylerinizi ürpertecek bir kurtarma mücadelesi yaşandı. Ömer Yılmaz’ın aniden fenalaşan köpeği hayata döndürme çabası görenleri kendisine hayran bıraktırdı.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 08:20..
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Ensonhaber Whatsapp hattına gelen videoda, salam yerken nefes borusuna yemek kaçtığı düşünülen köpek ölmek üzereyken Kendirle Beldesinin eski esnaflarından Ömer Yılmaz, yavru köpeğin önce suni tenefüs, ardından da kalp masajı yaptı.

KÖPEĞİN BOĞULDUĞUNU ANLAYAN ADAM YARDIM İSTEDİ

Belde esnaflarından Yakup Gör köpeklere yemek verdiği sırada ağzı çok dolan köpek bir anda kenarda park etmiş aracın altına girdi. Köpeğin aracın altına kaçtığını fark eden Gör, bir süre köpeğin çıkmasını bekledi. Köpeğin çıkmadığını fark eden Gör bu kez kendi eline aldığı süpürge ile çekerek imkanlarıyla köpeği aracın altından çıkarttı. Köpeğin hareketsiz olduğunu fark eden Gör tesadüfen oradan geçen Ömer Yılmaz’dan yardım talep etti.

Boğulan köpeği suni teneffüs ile hayata döndürdü

YOLDAN GEÇEN YILMAZ, KÖPEĞE SUNİ TENEFÜS YAPTI

Olay yerine gelen Yılmaz önce köpeğe ne olduğunu anlamaya çalıştı. Boğazında takılı kalan lokmayı çıkartmaya çalışan şahıs, köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Köpeğin yüzünü yıkayan Yılmaz bu kez köpeğe suni teneffüs yapmaya karar verdi.

Boğulan köpeği suni teneffüs ile hayata döndürdü

KÖPEĞİN KURTARILDIĞI ANLAR KAMERADA

O gergin dakikalar kayda alınırken, Yılmaz’ın çabaları başarılı olunca köpek bir anda ayılarak kendine gelmeye başladı. Ömer Yılmaz belde de adeta kahraman ilan edildi.

Boğulan köpeği suni teneffüs ile hayata döndürdü

Boğulan köpeği suni teneffüs ile hayata döndürdü

Boğulan köpeği suni teneffüs ile hayata döndürdü






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