WhatsApp ihbar hattımıza gelen bir videoda, Marmaris ilçesindeki devlet konukevi şantiyesine giren ve bir köpeğin kovaladığı kedi, korkuyla çıktığı ağaçtan inemeyince yardımına şantiye çalışanları yetişti.

KEDİNİN TIRMIKLARINA ALDIRMADAN KURTARDI

Şantiyede görevli kaba işler formeni, ağaca dayadığı merdivene çıkarak, muhtelemen saatlerce ağaçta tırnaklarıyla adeta asılı duran kediyi, köpeğin de yaşattığı stresle kendisini tırmalamasına rağmen, güvenli bir şekilde indirip serbest bıraktı.

Köpekten korkup ağaçta asılı kalan kediyi kurtardılar