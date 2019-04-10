Köprü altında erkek cesedi

Aydın’ın Efeler ilçesinde Kuzey-Doğu Otoyolu otoban köprüsü altında erkek cesedi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, otoban köprüsü altındaki alana moloz dökmeye gelen B.Ş. araçtan molozları dökerken molozlar arasında yatan bir kişi gördü. Yatan kişinin nefes almadığını ve nabzının atmadığını gören B.Ş. polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cesedin 61 yaşındaki Ahmet Yoran’a ait olduğunu belirledi. Denizli nüfusuna kayıtlı olan Yoran’ın kimsesiz olduğu ve otoban köprüsü altında yaşadığı öğrenildi. Yoran’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.























