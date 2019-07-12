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Köprüden atlayan kadını kurtarma anı kamerada

Haliç'ten denize atlayan 21 yaşındaki kadını, arkasından atlayan genç kurtardı. Gencin köprüden atlaması ve kadını kurtarması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

DHA | 12.07.2019 - 09:57..
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İstanbul'da 21 yaşındaki Şirin B. Haliç Metro Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak, denize atladı. O sırada metroya giden Yusuf Muhsin Kaya, Şirin B.'nin denize atladığını görünce kurtarmak için arkasından denize atladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç kızı kurtarmak için denize atlayan Yusuf Muhsin Kaya deniz polisinin de yardımıyla genç kızı kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri, olay yerindeki müdahalesinin ardından Şirin B.'yi ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Şirin B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köprüden atlayan kadınının kurtarılma anı VİDEO

ATLAMA VE KURTARMA ANLARI KAMERADA

Günün kahramanı Yusuf Muhsin Kaya'nın kadını kurtardığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Köprüdeki bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla denizde çırpınan kadını çekmeye başladı. O an Yusuf Metin Kaya'nın suya atlaması da cep telefonu kaydına girerken, Kaya'nın kadına doğru yüzdüğü görüldü.

Köprüden atlayan kadını kurtarma anı kamerada

"SUYA ATLAYIP ÇIKARDIM"

Yusuf Muhsin Kaya, "Ben metroya biniyordum. Tam metroya akbil bastım içeri girecektim. Biri geldi 'Denize birisi atladı.' dedi. Bir ağabey suya atlıyordu. Ağabey sen atlama ben yüzme biliyorum ben atlayayım dedim. Ben atladım işte genç kızı yukarı çıkardım. İki üç dakika sonra deniz polisi geldi. Bizi yukarıya çekti bayağı dalga vardı. Ben kulüpte yüzüyorum ona güvenerek atladım. Yüzme bilmesem atlamam. Onun şiddetiyle başımı çarptım. Biraz başım ağrıyor. Bayağı su yutmuştu, boğulma aşamasındaydı." dedi.

Köprüden atlayan kadını kurtarma anı kamerada

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