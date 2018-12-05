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Köroğlu'na ait Osmanlı belgeleri Bolu'ya getirildi

Bolu ve Köroğlu'yla ilgili Osmanlı dönemine ait birçok belge, Bolu Kent Müzesine kazandırıldı.

AA | 05.12.2018 - 09:17..
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Bolu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Bolu Kent Müzesinin, yıllardır çeşitli müze, kütüphane ve devlet arşivinde muhafaza edilen Osmanlı dönemine ait Bolu ve Köroğlu ile ilgili birçok belgeyi dijital ortamda bünyesine kazandırarak önemli bir başarıya imza attığı ifade edildi.

BAŞKA ESERLER DE SERGİLENECEK

Bolu'nun geçmişine ışık tutan her türlü belge, fotoğraf, harita, mühür ve obje ile kültürel ve sanatsal olarak yapılan etkinliklere ait dokümanların bulunduğu Bolu Kent Müzesine her geçen gün daha fazla belge ve eserin kazandırılacak.

Köroğlu'na ait Osmanlı belgeleri Bolu'ya getirildi

GEÇMİŞE IŞIK TUTUYOR

Köroğlu Diyarı’nın geçmişine ışık tutmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Bolu Belediyesinin, çeşitli müze, kütüphane ve devlet arşivinde yıllardır muhafaza edilen Bolu ve Köroğlu ile ilgili belgeleri incelettiği kaydedildi.

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