Korona günlerinde çocuklara özel #evdeyimokuyorum kitap öneri listesi

Mailime düştü bugün. Zaten ben de bir liste hazırlasam diye düşünüyordum. Bu kez listem çocuklar için olsun derken, İnkılâp Kitabevi ve bünyesindeki çocuk kitapları markası Mandolin Yayınları’nın çocuk kitapları listesi ile karşılaştım. Liste çok keyifliydi. Oradan seçkiler aldım. Başka kitaplar da ekledim. Çocukların keyifle okuyacağı, güzel şeyler keşfedeceği kitaplar olduğunu düşünüyorum. Çocuklar gün içinde evden okul programını takip ediyor. Tabii onun dışında kaliteli zaman geçirmek için kitaplar da önemli. Eğer çocuğunuzun kitap okuma alışkanlığı yoksa bugünleri belki de avantaja çevirebilirsiniz. Birlikte kitap okuma etkinlikleri yapabilirsiniz.

Tabii burada hazırladığım liste sınırlı. Siz de okuduklarınızı yorumlarda paylaşırsanız, daha fazla fikre ulaşabiliriz. Siz bugünlerde hangi kitabı okuyorsunuz? Çocuğunuz hangi kitabı okuyor? Hadi yorumlarda buluşalım, çoğalalım…

#evdeyimokuyorum





A TAKIMI DOĞUYOR

Listeye Sevgili Gülten Dayıoğlu ile başlayalım…

Heyyy çocuklar! Ne haber? Umarım, yaşam sevinciniz artarak sürmektedir. Senden ne haber diyorsanız size bir müjdem var. Hem yüreğinize değecek hem de merak ve coşkularınızı körükleyecek, yepyeni bir dizinin ilk kitabıyla selamlıyorum sizleri... Haydi, hep birlikte köpek okuluna gidelim. Bakalım, orada bizi neler bekliyor.

A Takımı Doğuyor

Gülten Dayıoğlu

Altın Kitaplar

S.: 64

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TEMİZLİK SAĞLIKTIR

Temizlik, Sağlıktır – Temizlik Üzerine Bir Hikâye: Çocuğunuz belli bir yaşa geldikten sonra kendi beden temizliğini yapabilmeli ve temizlik alışkanlıklarını edinebilmelidir. Bu onun ileriki hayatını da etkileyecek, sağlıklı bir birey olmasına yardım edecektir. Bu hikâye, çocuğunuzun temizlik alışkanlığını erken yaşlarda edinebilmesi için sizinle iş birliği yapıyor. Virüs günlerinde özellikle önemli bir konu. Ayrıca bu yazarın serisinden bir kitap. Serinin diğer kitaplarını da araştırabilirsiniz.

Temizlik Sağlıktır

Pedagog Ayşen Oy

Mandolin Yay.

S.: 32

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RÜZGAR OLMAK İSTEYEN ÇOCUK

Milo’nun en büyük hayali tıpkı bir rüzgâr gibi uçmak ve dünyanın her yanına gidebilmektir. Ancak Milo’nun bu isteği büyükler ve hatta, belki inanmayacaksınız ama, okuldaki arkadaşları tarafından bile kabul görmez. Olacak iş midir, rüzgâr olup uçmak görülmüş şey midir? Bir gün Milo ormana doğru kısa bir yürüyüşe çıkar. Bu yürüyüşte karşılaştığı kurt, Milo ile konuşmaya başlar ve ona yaşayan her canlının bir hayali olduğunu, herkesin hayallerini gerçekleştirebileceğini söyler!

Ardından yine Sayan’ın, bir çocuğun gözünden hayata, gerçek sevgiye ve arkadaşlığa dair büyüleyici bir hikâye olarak paylaştığı ‘Gölgesini Arayan Çocuğu’ da listeye alabilirsiniz.

Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk

Başak Sayan

İnkılâp Kitabevi

S.: 176

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KEFİ’NİN MACERALARI

Kefi, Van Gölü’nde yaşayan bir inci kefali. Kendi hem meraklı, hem heyecanlı, hem de maceracı bir balık. Kefi’nin Maceraları’nda neler yok ki! Kefi kimi zaman tarihin gizemlerinin peşine düşüyor, kimi zaman da yaşam döngüsünün bir parçası olan zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Tüm bu maceraları yaşarken dostluktan, yardımseverlikten ve sevgiden asla vazgeçmiyor. Seda Öğretir çocuk edebiyatına Kefi’nin Maceraları serisiyle yeni bir soluk getiriyor.

Kefinin Maceraları, 'Uçan Balık Kefi' ve 'Kefi Tarihin Peşinde' adlı iki kitaptan oluşuyor...

Kefi’nin Maceraları - Uçan Balık Kefi

Seda Öğretir

Altın Kitaplar

S.: 32

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DUYGU NAVİGASYONU

Milaşoki dostlar!

Yanlış okumadınız. Evet, mikaşoki. Duyguca dilinde “Merhaba” demek. Duyguca, kitabımın kahramanı Duygu’nun kendince uydurduğu, kimsenin anlamadığı ama onu çok eğlendiren bir dil. Duygu, çoğu zaman insanlarla konuşmak istemiyor. Konuştuğunda da içinden kendi dilinde bir şeyler söylüyor. Mesela çok kızınca “surikita” diyor. Sevinince “kirasitomba”, durum komikse “bukiriştok” demek onu rahatlatıyor. Çünkü Duygu’nun kafası duygular konusunda biraz karışık… Ama artık değişim zamanı. Duygu’nun dedesi bir mucit ve torunu için bir çözüm üretiyor: Duygu Navigasyonu. Navigasyon konuşuyor ve Duygu’yu yönlendiriyor. İşte komik ve şaşırtıcı olaylar da bu şekilde başlıyor. Bakalım Duygu, duygu navigasyonu ile neler yapacak?

Öztürk’ün diğer kitaplarına da göz atmayı unutmayın…

Duygu Navigasyonu

Sefa Ceran Öztürk

Mandolin Yay.

S.: 72

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YAŞASIN Ç HARFİ KARDEŞLİĞİ

Roman, nüfus kayıtlarında soyadına yanlışlıkla bir Ç harfi eklenmiş Ali’nin tek bir harfle farklı bir insana dönüşmesini eğlenceli ve düşündürücü bir kurguyla aktarıyor. Yazar, Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin sözlü ve yazılı iletişim biçimlerimizi farklılaştırdığı; tüketmenin –olabildiğince hızlı tüketmenin– gündelik yaşamlarımızın odak noktası haline geldiği günümüz dünyasını, “Bay Ç” olarak ünlenen bir çocuğun gözünden anlatıyor.

Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği

Behiç Ak

Günışığı Kitaplığı

S.: 104

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ÜNSÜZ YOUTUBERIN GÜNLÜĞÜ - TROLLER

Ezgi’nin annesi belediye başkanlığı seçimi için aday olur. Onu bu yola iten ise reklamcı Ethem amcadır. Seçim kampanyasını o üstlenir. Ezgi ve arkadaşları da internette, sosyal medyada trollük yaparak karşı tarafı zayıf düşürmeye çalışacaktır. Tabii seçim kampanyasına dâhil olan çocukların karşısında elleri armut toplamayan rakipleri vardır. Böylece trollük iki tarafın da silahı hâline gelir. Bu mücadele, okuru bir yandan güldürürken bir yandan da reklamların hayatın her alanında algıyı nasıl değiştirebileceğini gözler önüne sermektedir.

Ünsüz Youtuberin Günlüğü – Troller

Miyase Sertbarut

Altın Kitaplar

S.: 192

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KAHKAHA KEKİ

Edebiyatımızın saygın şiir ödüllerinin sahibi, usta yazar, şair Çiğdem Sezer, yeni şiir kitabında çocuksu hayalleri, sevinç ve dilekleri dillendiriyor. Evden sokağa, gökyüzünden kuşlara, ağaçlardan sözcüklerin kalbine uzanan şiirler, çocuklara ilham veriyor. Yaşamın çeşitli anlarına muzip ve sevecen bir yaklaşımla, masum bir yalınlıkla dokunan şiirler, çokrenkli, çokboyutlu imgeler yaratıyor. Küçük okurların, çevrelerindeki dünyaya ve canlılara gönül gözüyle yaklaşmaları için çocukluğun eşsiz duygularıyla dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor. Sanatçı Sadi Güran'ın incelikli, özgün desenleriyle boyutlanan kitap, her yaştan okura şiirin önemini duyumsatacak sıcaklıkta.

Kahkaha Keki

Çiğdem Sezer

Günışığı Kitaplığı

S.: 92

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ÜZÜNTÜ İLE NEŞE GEZERLER HEP EL ELE

İstediği şey olmayınca birden sinirlendi Leyla. Bağırdı, çağırdı, hatta kendini yerlere attı. Neyse ki annesi ona müthiş bir oyun öğretti: Nefes almak! Nefes alıp vermenin sihirli gücüyle tanışan Leyla o gece tatlı bir rüyaya daldı. Rüyasında en sevdiği oyuncağı olan tilkisi de vardı. İki arkadaş rengârenk bir ormanda keşfe çıktılar. Üstelik bir de bilmeceyle karşılaştılar! Sürprizlerle dolu bu yolculuğa katılmaya ne dersin? Belki de bilmeceyi sen çözersin! Temel farkındalık alanlarına odaklanarak öz-farkındalık, duygu denetimi ve dikkat kontrolü becerilerini desteklemeyi amaçlayan bu rengârenk ve ritimli öyküyü çok seveceksiniz!

Üzüntü ile Neşe Gezerler Hep El Ele

İlksen Utlu

Doğan Egmont Yay.

S.: 44

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BUNUN ADI FINDEL

Beşinci sınıfın en acar çocuklarından Nick, olmadık sorularla ders kaynatmada ustadır. Ancak, çetin ceviz dilbilgisi öğretmeni onun oyununa gelmez ve sözcüklerin nereden kaynaklandığı üzerine bir rapor hazırlamasını ister. Öğrendiklerinden çok etkilenen Nick bunları sınamak için parlak bir fikir bulur: Kalem yerine findel demeye başlar. Hiçbir anlamı olmayan sözcük önce okulda, sonra kasabada hızla yayılır, televizyonlara konu olur. Nick’in masum oyunu hiç ummadığı sonuçlara yol açacaktır.

Bunun Adı Findel

Andrew Clements

Günışığı Kitaplığı

S.: 112

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Damla Karakuş

[email protected]

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