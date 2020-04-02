Korona ilacı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Koronavirüs vakaları her geçen gün artarken, bilim insanları salgına karşı aşı ve ilaç çalışmalarına hız verdi.

Virüse karşı henüz bilinen bir tedavi yok, ancak dünya çapında deneysel ilaçlar test ediliyor. Bu kapsamda İngiltere’de, koronavirüse karşı potansiyel tedavi barındıran ilaç uygulaması başlatıldı.

İNGİLTERE VE İSKOÇYA’DA DENEMELER YAPILACAK

Birleşik Krallık merkezli denemelerin merkezi, İngiltere ve İskoçya olacak. ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Gilead tarafından üretilen Remdesivir adlı ilaç, tedavilerde kullanılacak. Antiviral ilaç olan ve Ebola virüsü hastalığı için geliştirilen Remdesivir’in, daha önceki çalışmalarda Lassa ateşi virüsü ve koronavirüslere (MERS ve SARS virüsleri dahil) karşı aktivite gösterdiği bulunmuştu.

İKİ GRUP ÜZERİNDE DENEME

Söz konusu ilaca yönelik çalışmalar, 15 Ulusal Sağlık Servisi’nde (NHS) yürütülecek. Çalışmaların bir bölümü, orta dereceli belirtiler üzerinde, diğer bölümü ise durumu ciddi olanlar üzerinde yapılacak. Halihazırda Çin ve ABD’de yürütülen denemelerin ilk sonuçlarının, gelecek haftalarda açıklanması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR UMUT VERİCİ

Bulaşıcı hastalık danışmanı Doktor Andrew Ustianowski, Remdesivir ilacı konusunda, “Bu ilacın laboratuvarda umut verici olduğunu düşünüyorum. Ancak ilacın en iyi nasıl kullanılacağını bulmak için bu tür çalışmalara ihtiyacımız var.” diye konuştu.

KORONA TEDAVİSİNDE KULLANILACAK

Gilead firmasının Genel Müdürü Hilary Hutton-Squire, “Remdesivir, SARS ve MERS'e karşı bir aktivitesi olduğunu gördüğümüz bir üründü ve bu yüzden ilacın koronavirüslü hastaları mümkün olduğunca çabuk tedavi etmede rol oynayıp oynamadığını görmek istedik.” dedi.

CAMBRIDGE'DEN AŞI ÜRETİMİ İÇİN GİRİŞİM

Cambridge Üniversitesi girişimi olan DIOSynVax aşı geliştirme şirketi ise, aşı üretimi konusunda geleneksel yollar dışında yöntemler deniyor. Şirket, SARS-CoV-2 virüsünün DNA'sındaki zayıf noktaları belirlemek için virüsün yapısının bilgisayar modellemesini kullanıyor.

AŞI NE ZAMAN HAZIR OLACAK

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, bir veya iki ay içinde insan denemelerinin başlamasının muhtemel olduğunu belirterek, koronavirüs tedavisinde aşı bulunmasının ise bir buçuk yıl uzakta olduğunu düşünüyor.

"İLACIN GÜVENLİĞİNDEN EMİN OLMALIYIZ"

Avustralya'daki Swinburne Üniversitesi'nde Sağlık Dekanı Bruce Thompson, “İlacın güvenli olduğunu, zarar vermeyeceğini ve ne kadar etkili olduğunu bilmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.