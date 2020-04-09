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Koronavirüs fırsatçılarına 65 ilde operasyon

Sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik 65 İlde, 288 operasyon düzenlendi.

AA |
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Koronavirüs fırsatçılarına 65 ilde operasyon

Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik 65 İlde, 288 operasyon düzenledi

462 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonlarda 462 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlardan 192 kişiye adli, 124 kişiye idari işlem yapıldı.
Operasyonlarda, 5 milyon 925 bin 108 adet maske, 57 bin 616 metre ve 15 top maske kumaşı, 149 bin 305 eldiven, 3 bin 205 tulum, 32 bin 749 kilogram kimyevi madde, 469 bin 435 adet çeşitli ebatlarda dezenfektan, 38 bin 342 litre alkol, 18 bin 475 şişe kolonya, 3 ele geçirildi.

FİYAT ETKİLEME SUÇU

Ayıca dezenfektan, kolonya, maske, eldiven, kuru gıda ve ateş ölçer sektörlerinde fahiş fiyat artışı uygulayan 369 satıcı, 467 ürün, “Fiyat Etkileme” suçu kapsamında Ticaret Bakanlığına bildirildi.

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