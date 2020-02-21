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Koronavirüs nedeniyle 2 bin 247 kişi öldü

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.

AA | 21.02.2020 - 08:54..
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Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve tüm dünyada tehdit oluşturmaya devam eden koronavirüs salgınında ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Buna göre bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 2 bin 247 kişi hayatını kaybetti, 76 bin 723 kişiye bu vüris bulaştı. Virüs nedeniyle tedavi altında bulunanların sayısı ise 18 bin 478...

GÜN GEÇTİKÇE YAYILIYOR

Çin ana karasında 2 bin 236, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 2, Japonya'da 3, Güney Kore, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da da birer kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle 2 bin 247 kişi öldü

SADECE ÇİN'DE 75 BİN 465 VAKA SAYISI VAR

Çin ana karasında 75 bin 465, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı.

Koronavirüs nedeniyle 2 bin 247 kişi öldü

ÜLKE ÜLKE VAKA SAYISI

Tayvan'da da 24 kişide koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Japonya 727, Güney Kore 156, Singapur 85, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 17, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, İran 5, İtalya 3, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1."

Koronavirüs nedeniyle 2 bin 247 kişi öldü

Koronavirüs nedeniyle 2 bin 247 kişi öldü

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