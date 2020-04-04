Ankara Şehir Hastanesi'nde 14 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavi sürecini tamamlayan Yusuf Alabarda, video konferansla çıkarıldığı poliklinik servisinde yaşadıklarını anlattı.

"GENÇLERE DE BULAŞABİLEN BİR HASTALIK"

Kendisini çok sağlıklı biri olarak görmesine rağmen virüsü çok zor atlattığını belirten Alabarda, "Gençlere de bulaşabilen bir hastalık. 50 yıl boyunca sigara, alkol gibi hiçbir kötü alışkanlığım olmadı. Hastane kapısından geçmedim. Bilinen hiçbir hastalığım da yok. Buna rağmen çok ağır atlattım. Bunun için gençleri vurmayan, yaşlıları etkileyen bir hastalık olarak algılanmamalı." dedi.

Yurt içi seyahatlerinde virüsü kaptığını düşünen Alabarda, sosyal izolasyon konusuna vurgu yaptı.

Koronavirüsü yenen Yusuf Alabarda yaşadıklarını anlattı

"SAYISIZ TEST YAPILDI"

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gittiğini ve yapılan testlerin pozitif çıkmasının ardından yoğun bakım ünitesinde iki hafta geçirdiğini anlatan Alabarda,"Hastanede sayısız test yapıldı bize. Sadece koronavirüsle ilgili değil, kan değerlerimiz de sürekli kontrol ediliyor. Bilim Kurulu'nun koyduğu kıstaslar var. Uygulanması gereken testler ve ilaçlar belirleniyor. Bu süreç Türkiye'nin Edirne'den Ardahan'a kadar böyle bir pandemi karşısında önemli bir standart zincire sahip olduğunun göstergesi." dedi.

"DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK HİZMETLER VERİYOR"

Yoğun bakımda kendisiyle çok iyi ilgilenildiğini belirten Alabarda, hastanedeki beslenme programlarına ilişkin, "Hastalar durumlarına göre kategorize ediliyor. Kanında farklı değerler olanlar, başka rahatsızlıkları olanlar ve herhangi bir rahatsızlığı olmayanlar olarak herkese farklı özel beslenme programı var. Hastanede sabah, öğlen ve akşam iyi bir beslenmeyle günlerimizi geçirdik. İlaçlar için yeterli olan gıdaları aldığımızı düşünüyorum." dedi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ŞÜKRAN BORCUM VAR"

Alabarda hastanede yaşadıkları için, "Çin'den getirilen ilaçlar, Türkiye'nin her yerinde belirlenmiş olan standartlar doğrultusunda hastalara uygulanıyor. Türkiye'de sağlık insanlarının büyük bir özveriyle ortaya çok önemli standartlar koyduğunun da göstergesi aynı zamanda. Sağlık Bakanlığı'na ve pandemiyle mücadele sürecini yönetenlere gönülden şükran borcumun olduğunu düşünüyorum. Kendilerine minnet duyuyorum." dedi.

İki haftalık yoğum bakım sürecinin ardından yapılan testlerin negatif çıkması sonucu servise alınan Alabarda, kan değerlerinin tekrar kontrol edilmesinden sonra doktorların ortak kararıyla hastaneden taburcu edilecek.