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Koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçtiği belirtildi

Çinli bilim insanları ölümcül koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçmiş olabileceğini açıkladı.

İHA | 24.01.2020 - 06:00..
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Koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçtiği belirtildi

Çin, şu ana kadar 18 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs sonrası virüsün daha fazla yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Virüsün ilk görüldüğü 11 milyonluk Vuhan kenti ve bu kente komşu iki şehrin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilmeye çalışılırken, virüsün kaynağı da araştırılıyor.

Onaylanmış bir aşı ya da antiviral tedavisini henüz mevcut olmayan virüsün, ilk olarak yarasalardan insanlara geçtiğinden şüphelenilmişti.

Çinli bilim insanları yayınladıkları yeni bir raporda virüsün yarasalardan değil yılanlardan ortaya çıktığı sonucuna vardığını açıkladı.

Koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçtiği belirtildi

YEMEK İÇİN SATILAN YILANLARDAN İNSANLARA GEÇTİ

Journal of Medical Virology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Çin’in Vuhan kentinde hastaneye kaldırılan ilk hastaların çoğunluğunun deniz ürünleri toptan satış pazarının çalışanları veya müşterileri olduğu dikkati çekti. Vuhan'da işlenmiş etler ve canlı hayvanların yanı sıra yemek için yılanlar da satılırken, bu yılanların genellikle vahşi doğada yarasa avlayarak beslendiği aktarıldı.

Koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçtiği belirtildi

BİLİM İNSANLARI VİRÜS KONUSUNDA HALA YETERLİ BİLGİYE SAHİP DEĞİL

Bu bilgiler ışığında, yeni tip Koronavirüsün yarasalardan yılanlara, sonra da insanlara sıçraması olasılığı üzerinde durulduğu belirtildi. Ancak virüsün hem soğukkanlı (yarasa ve yılanlar) hem de sıcakkanlı (insanlar) konakçılara uyum sağlayıp sağlamadığı konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığı kaydedildi.

Öte yandan, Bilimsel The Conversation bilim dergisi ise Çin krait yılanı (Bungarus multicinctus) ve Çin kobra yılanının (Naja atra) son derece zehirli olduğunu hatırlatırken, bu yılan türlerinin yarasa ile beslendiğine de dikkat çekti.

Koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçtiği belirtildi

SON 17 YILDA FARKLI TİPTE KORONAVİRÜSÜNDEN YÜZLERCE İNSAN ÖLDÜ

Son 17 yılda farklı tipte Koronavirüs yüzlerce insanın ölümüne neden olurken, hali hazırda yeni tip Koronavirüs enfeksiyonu için onaylanmış bir aşı ya da antiviral tedavisini henüz mevcut olmadığı aktarıldı.

Koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçtiği belirtildi

Koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçtiği belirtildi

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