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Koruma altındaki keçiyi yakalayanlar yakalandı

Tunceli Pülümür'de nesli tükenmekte olan yaban keçisini avladıktan sonra kaçan A.A S.Y jandarma tarafından Erzincan'da yakalandı. 42 bin lira ceza kesildi.

DHA | 09.12.2018 - 16:22..
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Dün, Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyünde kaçak 2 avcı, nesli tükenmekte olan, koruma altındaki yaban keçisini avladı.

KÖYLÜLERİ GASBETTİLER

İkili, kendilerine engel olmaya çalışan ve cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken köy sakinini dövüp, cep telefonunu gasbederek, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, gasbedilen cep telefonunu arazide buldu.

Koruma altındaki keçiyi yakalayanlar yakalandı

42 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Köylünün telefonunu inceleyen ekipler, kaçak avcılardan birinin fotoğrafını gördü. Fotoğraf üzerinden araştırma başlatan jandarma ekipleri, yaban keçisini avlayanların A.A. ve S.Y. olduğunu belirledi. Erzincan'da oturduğu tespit edilen kaçak avcılar, düzenlenen operasyonla yakalanıp, Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. A.A. ve S.Y.'ye, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce toplam 42 bin liralık idari para cezası kesildi. A.A. ile S.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Koruma altındaki keçiyi yakalayanlar yakalandı

Koruma altındaki keçiyi yakalayanlar yakalandı

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