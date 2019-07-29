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Köy meydanında bir kişiyi öldürdü, diğerini yaraladı

Bursa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 65 yaşındaki adam tarla yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişiye kurşun yağdırdı. Şahıslardan biri öldü, diğeri de ağır yaralandı.

İHA | 29.07.2019 - 09:50..
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Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi’nde yaşayan ve iddiaya göre psikolojik sıkıntıları olduğu belirtilen 65 yaşındaki Rüstem Ö. birkaç yıl önce karıştığı ölümlü bir trafik kazası sonrası cezaevine girdi.

TARLALARINI İŞLEYENLERE HUSUMET BESLEDİ

Bu süre zarfında Rüstem Ö.’nün köydeki tarlalarını Mustafa Toğrul (60) ile Ali Kesel (65) işlemeye başladı. Cezaevinden çıktıktan sonra Kesel ve Toğrul’a husumet beslemeye başlayan Rüstem Ö., dün akşam saatlerinde tarla yüzünden tartıştığı 2 kişiye yanındaki tabancayla vurdu.

Köy meydanında bir kişiyi öldürdü, diğerini yaraladı

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI

Rüstem Ö’nün tabancasından çıkan kurşunlar Toğrul ve Kesel’in vücuduna isabet etti. Olaydan sonra Rüstem Ö., olay yerinden aracıyla kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık personelleri Toğrul’un hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralı Kesel’i ise en yakın hastaneye sevk etti.

Köy meydanında bir kişiyi öldürdü, diğerini yaraladı

POLİS YAKALADI

Katil zanlısının Rüstem Ö. olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı. Kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan Rüstem Ö., jandarma ekiplerine teslim edildi. Rüstem Ö.’nün karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Köy meydanında bir kişiyi öldürdü, diğerini yaraladı

Mustafa Toğrul

Köy meydanında bir kişiyi öldürdü, diğerini yaraladı Ali Kesel

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