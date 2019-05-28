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Köy meydanında silahlı çatışma: 2 ölü, 8 yaralı

İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

İHA | 28.05.2019 - 20:31..
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Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan
Mediha D., Fehim K., Adem K., Cumali K., Mehmet K. ile ismi belirlemeyen 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fehim K. de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis sevk edilirken, olayla ilgili gözaltılar olduğu bildirildi.

Köy meydanında silahlı çatışma: 2 ölü, 8 yaralı

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