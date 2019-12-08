taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7866
Euro
6.4017
Altın
1460.81
Borsa
108869.14
Gram Altın
271.801
Bitcoin
43034.66

Köylerine hasret kalmamak için kamera taktırdılar

Kırşehir’in İsahocalı köyünde yaşayan köylüler, hırsızlık olaylarının önüne geçmek ve gurbetçilerin hasret gidermesi için köyün giriş ve çıkış noktalarına kamera sistemi kurdu.

İHA | 08.12.2019 - 16:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı İsahocalı köyü muhtarlığı, köyde özellikle olası hayvan hırsızlıkları için başlattığı güvenlik önlemlerini gurbette yaşayan hemşehrilerinin sıla hasretini gidermeleri amacıyla da kullanmaya başladı.

Köyün giriş ve çıkışları ile köye hakim noktalara, 4 farklı güvenlik kamerası yerleştirildi.

İSTEDİKLERİ SAATTE KÖYLERİNİ İZLEYEBİLİYORLAR

Yaz-kış yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı İsahocalı köyü, 7 gün 24 saat güvenlik kameraları ile gözetleniyor. Güvenlik kameraları ile takip edilen köyde vatandaşlar, huzur içerisinde yaşamlarını sürdürürken, gurbetteki vatandaşlar da istedikleri saatte köylerini izleyerek hasret gideriyor.

Köylerine hasret kalmamak için kamera taktırdılar

"EVLERİ GÜVENDE, RAHAT OLSUNLAR"

Köy sakinlerinden Mehmet Dede, kamera sistemlerinin köyde olmasının çok iyi olduğunu anlattı. Dede, yaptığı açıklamada, “Köyümüzde kameranın olması çok iyi. Avrupa'da olanlar ve şehir dışında olanlar istedikleri zaman köyü izleyebiliyor. Emniyet açısından da güzel oluyor çok memnunuz.” dedi. Köy sakinlerinden Aydın Köse ise “Köyün belirli noktalarında 4 tane kamera ile bütün köy izleniyor. Gurbetteki köylülerimiz rahat olsunlar, buradaki evleri güven içerisinde. Onlar hasret giderip köylerini seyredebiliyorlar. Uygulamadan çok memnunuz.” ifadelerini kullandı.

Köylerine hasret kalmamak için kamera taktırdılar

7/24 KAMERA AÇIK

Köy muhtarı Abdullah Ulusoy da kameraların 7 gün 24 saat açık olduğunu belirttiği açıklamasında, “Kameraları hem güvenlik açısından hem de gurbetteki köylülerimizin hasret gidermesi için 7 gün 24 saat devamlı görüntü veriyoruz. Güvenlik açısından her köyün ihtiyacı. Gurbette yaşayan köylülerimiz çok. Bunlar köy hasretini çekiyorlar bazıları her yıl gelemiyor. Biz de o açıdan bu kameraları koyduk ki vatandaşlarımız köy hasretini gidersinler.” diye konuştu.

Köylerine hasret kalmamak için kamera taktırdılar

5 YIL ÖNCE KURULDU, BU YIL AKTİF EDİLDİ

Köye, kamera sistemleri 5 yıl önce kurulmasına rağmen aktif hale 2019 yılında getirildi.

Köylerine hasret kalmamak için kamera taktırdılar

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış

534
Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın

Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın

789
Ahmet Şık Cihangir'de meyhane açtı

Ahmet Şık Cihangir'de meyhane açtı

173
İzmir'e yeni bir Atatürk heykeli yapıldı

İzmir'e yeni bir Atatürk heykeli yapıldı

399
Ulaştırma Bakanlığı'nın Kanal İstanbul planı

Ulaştırma Bakanlığı'nın Kanal İstanbul planı

301
Taksisine binen genç kadına tecavüz etti

Taksisine binen genç kadına tecavüz etti

102
Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir