Al Hilal, Jorge Jesus ayrılığını resmen açıkladı

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Suudi Arabistan'da bir dönem kapandı...

Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle Asya Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda eden Al Hilal'de beklenen karar çıktı.

AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI

Kulüp, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yolları ayırdığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Al-Hilal Kulüp Şirketi Yönetim Kurulu, birinci futbol takımının Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus ile aralarındaki sözleşmesel ilişkiyi sonlandırma konusunda anlaştı. Yönetim Kurulu, teknik kadronun geçen sezondan bu yana gösterdiği çabalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu arada Yönetim Kurulu, teknik direktör Mohammed Al-Shalhoub'u Roshn Saudi Ligi'ndeki birinci futbol takımının başına getirme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

Jorge Jesus yönetiminde Al Hilal, ligde de lider Al Ittihad'ın 6 puan gerisinde yer alıyordu.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İDDİALARI

Deneyimli teknik direktörün adı, bir süredir Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.

Jesus'un Suudi Arabistan ekibinden ayrılmasıyla birlikte Brezilya için önünde bir engel kalmadı.

TAZMİNATINI ALDI

Daha önce ülkemizde Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus'un Al Hilal ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecekti.

Portekizli teknik adamın, buna rağmen sadece mayıs ve haziran aylarına denk gelen 1.8 milyon euroluk tazminatını aldığı belirtiliyor.

AL HİLAL PERFORMANSI

Jorge Jesus, Al Hilal'in başında 99 maça çıktı.

Jesus'un başındaki Al Hilal, bu sezon 46 maçta 32 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

70 yaşındaki Portekizli, bu maçlarda 2.53'lük puan ortalaması tutturdu.

DÜNYA REKORU KIRMIŞTI

Jorge Jesus’un yönetimindeki Al-Hilal, Nisan 2024'te tüm kulvarlarda üst üste 34 maç kazanarak kendi kırdığı dünya rekorunu da geliştirmişti.

Bu olağanüstü performansa rağmen ayrılık kararı alınması dikkat çekti.

Jesus, 2022-2023 sezonunda Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştırmış, sarı-lacivertlilere Türkiye Kupası zaferi kazandırmıştı.