Türkiye, 24 yıllık özlemi bitirmek için sahada!

2002 yılında Güney Kore ve Japonya'da yazılan destanın üzerinden tam 24 uzun yıl geçti.

O günlerde İlhan Mansız'ın Senegal'e attığı altın golle sokaklara dökülen çocuklar, kendi çocuklarıyla ekran başında maç izliyor olacak.

Sahaya çıkacak olan yıldızlarımızın bazıları, o efsanevi Dünya Kupası üçüncülüğünde henüz dünyada bile değildi; Arda Güler, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy, Deniz Gül, Ahmetcan Kaplan...

BAZI YILDIZLARIMIZ DÜNYADA BİLE DEĞİLDİ...

'Elbet bir gün' diyerek Dünya Kupası umut ettik ve Beşiktaş Park'ın çimlerinde hayalimize bir adım daha yaklaşmak için sahada olacağız.

Kaderin garip bir cilvesi ki, karşımızdaki rakip de bizimle aynı hüznü paylaşıyor. Mircea Lucescu önderliğindeki Romanya, 1998'den bu yana Dünya Kupası'na adım atamadı.

İstanbul'da sadece iki takım değil; iki ülkenin yıllardır biriktirdiği Dünya Kupası hasreti karşı karşıya gelecek.

DÜNYA KUPASI HASRETİMİZİ BİTİRMEK İSTİYORUZ

Bu maç sadece taktiklerin veya fiziksel gücün değil; sahaya konacak yüreğin ve o bileti ne kadar çok istediğimizin testi olacak.

Artık eski hatıralarla avunma değil, yeni nesle kendi Dünya Kupası anılarını armağan etme vakti...