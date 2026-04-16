Panathinaikos-Olympiakos derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Yunanistan derbisine Türk atama...

Yunanistan Ligi'nde şampiyonu belirleyecek şampiyona grubunda ezeli rakipler Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.

Dev maç, pazar günü 21.00'de Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Ligi'nde pazar günü oynanacak Panathinaikos-Olympiakos derbisini yönetecek.

Yunanistan Futbol Federasyonunun açıklamasında, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara'nın yapacağı belirtildi.

MAÇIN ÖNEMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Pazar günü oynanacak olan bu derbi, sadece bir prestij mücadelesi değil, aynı zamanda zirve yarışı için de kritik bir viraj niteliği taşıyor.

İki takım arasındaki tarihsel rekabetin sahaya nasıl yansıyacağı ve Meler’in yönetim tarzı, Yunan basınında şimdiden en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.