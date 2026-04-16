Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı yenerek seriyi 2-2'ye getirdi

Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk setini 25-21 ile Giovanni Guidetti'nin takımı önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci setinde 25-19 ile üstün gelen sarı-lacivertliler, maçta durumu 1-1 yaptı.

KAZANAN FENERBAHÇE OLDU

Güçlü performansını sürdüren Fenerbahçe Medicana, karşılaşmanın üçüncü setinde de rakibine üstünlük kurmayı bildi. 25-22 ile skor 2-1 oldu.

Mücadelenin galibini oynanan karar seti belirledi. Rakibine 15-11 ile üstünlük kurmayı başaran Fenerbahçe Medicana, maçtan 3-2 galip ayrıldı.

SERİ EŞİTLENDİ

Bu sonuçla final serisinde durum 2-2 oldu.

Eşleşmenin ilk maçını VakıfBank kazanırken oynanan ikinci mücadelede galip gelen Fenerbahçe Medicana, skoru eşitlemişti.

Üçüncü maçı kazanan VakıfBank, seride tekrar öne geçmeyi başarırken Fenerbahçe Medicana yaşadığı galibiyetle bir kez daha durumu eşitlemeyi başardı.

BEŞİNCİ MAÇ PAZAR GÜNÜ

Serinin beşinci ve son maçı, 19 Nisan Pazar günü Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.