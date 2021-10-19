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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen ve iyi bir grafik çizen Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?