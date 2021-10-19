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    Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen ve iyi bir grafik çizen Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 15:59
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    Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    2021-22 sezonunu Fatih Terim yönetiminde açan Galatasaray, lige istediği gibi başlayamadı.

    Geçtiğimiz haftalarda ligin alt sıralarında kendisine yer bulan sarı-kırmızılı takım, son kazandığı maçlar sayesine 6. sıraya kadar yükseldi.

    Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran ve bu sene şampiyon olmak isteyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde boy göstermeye devam ediyor.

    UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir grafik çizen Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.

    Maçı izlemek ve temsilcimizi desteklemek isteyenler ise "Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    GALATASARAY-LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı, 21 Ekim Perşembe günü oynanacak.

    Sarı kırmızılıların heyecanla beklediği karşılaşma, 22:00'de başlayacak ve dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

    Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    GALATASARAY FİKSTÜRÜ

    Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

    • 21 Ekim: (3. Hafta) Lokomotiv Moskova-Galatasaray
    • 4 Kasım: (4. Hafta) Galatasaray-Lokomotiv Moskova
    • 25 Kasım: (5. Hafta) Galatasaray-Olympique Marsilya
    • 9 Aralık: (6. Hafta) Lazio-Galatasaray

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