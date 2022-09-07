Jorge Jesus'un Dinamo Kiev'i yıkma planı

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde elendikleri Dinamo Kiev'le Avrupa Ligi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, Jorge Jesus'un intikam planı önde baskı üzerine kurulacak.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçına Dinamo Kiev karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler, sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılaştığı Dinamo Kiev'e şanssız şekilde elenmişti.

Ardından Ukrayna temsilcisi de saf dışı kalınca kader onları UEFA Avrupa Ligi gruplarında buluşturdu. Fenerbahçe, Devler Ligi'nde elendiği Kiev'e karşı bu kez farklı hazırlanıyor.





Kiev'e baskı kurulacak

Teknik direktör Jorge Jesus, sezona kabus gibi başlayan Dinamo Kiev karşısında bu defa galibiyeti hedefliyor. Grupta iç saha maçlarını mutlaka kazanmaları gerektiğini düşünen Portekizli çalıştırıcı rakibi imha planını hazırladı.

Jesus ön bölgede şiddetli pres isterken orta saha ve savunma oyuncularının da baskıya katılmasını istedi. Burada kapılacak toplarla Dinamo Kiev karşısında sürekli baskı kurulacak. Rakip hataya zorlanacak.





Dinamo Kiev'de 3 yeni isim

Öte yandan Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev'in UEFA'ya bildirdiği kadroda 3 isim dikkat çekiyor. Yeni transferler Kaheem Parris ve Vladysalv Kabaev ile alt yapının yıldızı Samba Diallo da kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i ağırlayacağı mücadelenin hakemi de belli oldu. UEFA bu önemli randevuya Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar'ı atadı. Yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak. Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, 8 Eylül'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.





"Boğazımda düğüm gibi kaldı" demişti

Wien galibiyeti sonrası Şampiyonlar Ligi'nde elendikleri Kiev maçına atıfta bulunan Portekizli hoca, “Ben her zaman takımımdan daha fazla gol atmasını isterim. 2 attıysak 3, 3 attıysak 4 gol isterim. Oyunculara bu mentaliteyi aşılıyorum. Her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bazı anlarda skoru kontrol etmeyi bilmeniz gerekmekte. Bu da futbolun bir parçası. Kiev ile tekrar eşleşme ihtimali var. Onlarla karşılaştığımızda çok az bir süremiz vardı. İkinci maçı 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim” ifadelerini kullanmıştı.

